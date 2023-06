Hilfe bei Wirbelsäulenschmerzen

Wetzlar. Chronische Wirbelsäulenschmerzen und deren Behandlung stehen bei der Patientenveranstaltung „Ich hab‘ Rücken“ am Donnerstag, 15. Juni, im Konferenzzentrum am Klinikum Wetzlar im Mittelpunkt. Über die Möglichkeiten der konservativen Behandlungsmöglichkeiten referiert Susanne Markgraf, Leitung der Abteilung Wirbelsäulentherapie der Klinik Falkeneck in Braunfels. Christian Braune, leitender Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Wetzlar, gibt einen Einblick in die operativen Möglichkeiten bei Beschwerden der Wirbelsäule. Um operative Techniken geht es bei dem Vortrag von Dr. Dominik Lange, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Wetzlar. Beginn ist um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.