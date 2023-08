Hilfe erreicht von Wetzlar aus 200.000 Menschen

In Deutschland setze sich Netz für Bildungsarbeit an Schulen ein. Der Verein sensibilisiere auch politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit, welche Auswirkungen das Handeln in Deutschland auf Menschen in Bangladesch hat. Das Engagement in den Arbeitsschwerpunkten werde der Verein festigen. Denn die Klimakrise treffe Bangladesch weltweit mit am härtesten und bedrohe die Grundbedürfnisse der Menschen, für die der Verein arbeitet.