Wetzlar. Am Sonntag, 14. Mai findet ein 3 bis 4 Kilometer langer historischer Spaziergang an der Lahn statt. Auf diesem Spaziergang wird die Lahn als Lebensader im 19. und 20. Jahrhundert vorgestellt. Auf dem Weg von der Uferstraße bis zur Fischerhütte wird der Verlauf des ehemaligen Schleusenkanals genauso gezeigt, wie die Lage der ehemaligen Bollerbrücke. Die Wanderer erfahren, wo die Lahn einst begradigt wurde, wo sich das Flussfreibad befand und wo ein Industriehafen hätte entstehen können. Interessierte treffen sich um 14.30 Uhr in der Uferstraße 8. Karten gibt es vorab für 8 Euro online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de oder bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8. Eine Voranmeldung ist erforderlich.