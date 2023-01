Hochwasser führt zu mehreren Einsätzen im Lahn-Dill-Kreis

Demnach waren die Feuerwehren im Kreisgebiet wegen elf vollgelaufener Keller im Einsatz, unter anderem in Greifenstein, Beilstein, Oberbiel, Langenaubach und Ewersbach. Fünf Einsätze gab es wegen des Hochwassers, um beispielsweise Straßen, Gehwege oder Radwege zu sperren, so im Wetzlarer Stadtgebiet und in Aßlar. Vier Einsätze gab es unter anderem in Stockhausen und Greifenstein-Allendorf, um Sandsäcke zu füllen und damit die Bevölkerung vor dem Hochwasser zu schützen. Ein Baum stürzte am Sonntag in Berghausen auf die Straße. Die Rettungsdienste waren am Samstag und Sonntag insgesamt 25- Mal gefordert.