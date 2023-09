Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Dutenhofen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Das Feuer in dem Haus in dem Wetzlarer Stadtteil Dutenhofen ist in der Nacht zum Montag ausgebrochen. Bei dem Dachstuhlbrand ist ein hoher Schaden entstanden. Das ist bekannt.