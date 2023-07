Hohes Verkehrsaufkommen in der Wetzlarer Innenstadt

Ob von Garbenheim, von der Südstrecke am Leitzpark vorbei, ob in der Braunfelser Straße, der Gloelstraße oder der Seibertstraße, überall ist zu merken, dass mehr Autos in und durch die Stadt fahren als an gewöhnlichen Tagen. Doch zwei Stunden vor Spielanpfiff ist von Chaos nichts zu spüren. Auf dem Parkplatz Bachweide haben sich 100 Fahrzeuge eingefunden. Ebensoviele zählt man am Neuen Rathaus. Im Stadion spielen bereits die U-10-Mannschaften.