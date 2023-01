Homage to Leonard Cohen

Wetzlar. Nach ausverkauften Shows im Sydney Opera House und beim Edinburgh Fringe Festival kommt Stewart D’Arrietta mit seiner Band nun erstmals am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr in die Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b, um die Musik, Gedichte und Geschichten des legendären Singer-Songwriters Leonard Cohen zu feiern. Mit seinen emotionalen Texten und seiner melancholischen Stimme begeistert er das Publikum. Tickets gibt es von 34,40 bis 42,40 Euro ab sofort an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen, auf www.reservix.de und www.eventim.de.