Hospiz-Forum in Wetzlar widmet sich tierischer Begleitung

Eine der Referentinnen ist Yvana Seeger. Sie hat mit ihren Therapiebegleithündinnen Sissi und Helgalangjährige Erfahrungen in der tiergestützten Arbeit mit kranken und sterbenden Menschen. In ihrem Vortrag berichtet sie aus ihren praktischen Erfahrungen im Hospiz Haus Emmaus und anderen Hospizeinrichtungen. Ein weiterer Vortrag kommt von Fabienne Moritz. Sie ist Fachkraft für tiergestützte Settings und arbeitet mit im Projekt „Charly und Lotte“, Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche in Mittelhessen. Moritz gibt Einblicke in die Begleitung von Kindern und Jugendlichen.