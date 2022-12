Hospiz in Wetzlar freut sich über 2300 Euro

Die Firma hatte Ende November ihr Ladengeschäft geschlossen, das Martha Jakob vor 70 Jahren eröffnete. In dritter Generation waren Doris und Reiner Jakob tätig und hatten nun zum Abschluss in der letzten Novemberwoche eine Spendenaktion für das Hospiz "Haus Emmaus" gestartet. Der Installationsbetrieb wird in kleinerem Umfang weiter geführt.