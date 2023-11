Igal Avidan stellt sein Buch über Israel vor

„… und es wurde Licht!“ lautet der Titel der Publikation, die Avidan am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Hospitalkirche in Wetzlar, Langgasse 3 vorstellen wird. Der israelische Journalist und Autor berichtet aus einer bewegten Gesellschaft, in der Juden und Araber ein Zusammenleben gefunden haben, das den Vorstellungen vom beiderseitigen ewigen Hass nicht entspricht. Von einer friedlichen und gleichzeitig brüchigen Co-Existenz erfahren die Zuhörer in diesen Reportagen aus dem Alltagsleben in Israel, wo gewaltsame Übergriffe an der Tagesordnung sind, gegenseitige Hilfe, Solidarität, gute Nachbar- und Freundschaft jedoch auch.