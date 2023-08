Im Schlosspark wird Geschichte lebendig

EICHENZELL. Ein Historienspektakel der besonderen Art bietet sich den Gästen am 12. und 13. August rund um das Schloss Fasanerie bei Eichenzell nahe Fulda. Dort zeigen rund 400 Geschichtsdarsteller aus ganz Europa bei einer "Zeitreise ins 18. Jahrhundert" Ausschnitte aus dem militärischen und zivilen Leben dieser Epoche. Thematisiert wird dabei unter anderem ein besonderes Kapitel der hessischen Militärgeschichte, als rund 19.000 meist junge Männer aus Hessen-Kassel und Hessen-Hanau in britischen Diensten gegen die Aufständischen in den nordamerikanischen Kolonien kämpften.