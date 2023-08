Immer mehr Klagen über Radler in der Wetzlarer Altstadt

Wetzlar. Die Stadtpolizei Wetzlar wird in Zusammenarbeit mit dem „Schutzmann vor Ort“ verstärkt Fahrradfahrer in der Altstadt kontrollieren. Grund dafür seien zahlreiche Beschwerden von Bürgern, Ladenbesitzern und Besuchern der Altstadt, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung.