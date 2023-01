In Dalheim: Brutaler Angriff beim Zigarettenholen

Gegen 18.30 Uhr stand das spätere Opfer vor einem Zigarettenautomaten in Höhe der Hausnummer 41. Als er seinen Geldbeutel aus der Jackentasche zog, traf ihn plötzlich von hinten rechts ein Faustschlag direkt am rechten Auge. "Der Angreifer muss sich unbemerkt an ihn herangeschlichen haben", erläutert Polizeisprecher Rehr in einer Pressemitteilung. Der Schlag sei so hart gewesen, dass der 37-Jährige etwas orientierungslos geworden sei. Gleichzeitig habe eine Person "Kohle her!" gerufen.