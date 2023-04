In der Osternacht erklingt erstmals seine Stimme

„Ich freue mich“, sagt Sebastian Seibert: Für den 28-jährigen, der in Leipzig Kirchenmusik und Gesang studiert hat, ist die neue Aufgabe am Dom und im katholischen Bezirk Wetzlar seine erste feste Stelle. Damit kehrt Seibert auch in seine Heimatregion zurück: Er stammt aus Linden, hat in Gießen an der Liebigschule Abitur gemacht, dort im Schulorchester Geige gespielt, mehrmals den Gießener Regionalkantor Michael Gilles in dessen Elternzeit vertreten und die Kirchenmusik an der Gießener Bonifatiuskirche gestaltet. Schon als Kind engagierte Sebastian Seibert sich als Ministrant, Messdienerleiter, Küster und Pfarrgemeinderat in seiner Heimatgemeinde „Christkönig” Linden, im Vorstand des Bundes katholischer Jugend (BDKJ) im Dekanat Gießen und in der Jugendvertretung der Stadt Linden.