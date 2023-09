In der Stadtbibliothek Wetzlar geht es um das gesunde Herz

Wetzlar. Die Deutsche Herzstiftung veranstaltet im November ihre alljährlichen Herzwochen. In diesem Jahr stehen sie unter dem Thema „Herzkrank? – Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“.Dabei geht es um den Plötzlichen Herztod, der jeden – auch junge Menschen – treffen kann. Die Herzstiftung biete dazu in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Wetzlar in deren Räumen eine Reihe von Veranstaltungen an, kündigt Horst Peter Pohl, ehrenamtlicher Beauftragter für den Lahn-Dill-Kreis, in einer Pressemitteilung an. In der Stadtbibliothek werde es auch im gesamten November eine Aktionsfläche mit Materialien der Herzstiftung geben.