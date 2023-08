In der Unteren Stadtkirche in Wetzlar bröckelt der Putz

Wetzlar. „Die Untere Stadtkirche am Schillerplatz muss innen saniert werden“, berichtet der Vorsitzende des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar, Pfarrer Jörg Süß. Bereits vor sechs Jahren hatte die Kirchengemeinde als Bauträger an den Außenmauern den Putz bis auf eine Höhe von 50 Zentimetern abschlagen lassen. Dies sollte der Feuchtigkeit draußen die Möglichkeit nehmen, weiter hoch in die Wände einzuziehen. Jetzt müsse auch im Inneren des 1248 erbauten Gotteshauses der Nässe Einhalt geboten werden, sagt Süß.