In die Maschinenräume der Macht schauen

Der Politikberater Julius van de Laar gab Einblicke in die „Maschinenräume der Macht“ und erklärte, wie Wahlkämpfe mit „Storytelling”, Daten und Mobilisierung gewonnen werden. Der international agierende Kampagnen- und Strategieberater hat schon 2008 und 2012 für US-Präsident Barack Obama erfolgreich im Wahlkampfteam gearbeitet, und er berät heute verschiedene Akteure in der deutschen und ausländischen Politik. An vielen Beispielen aus deutschen und US-Wahlkämpfen machte er deutlich, wie es in Wahlkampagnen gelingen kann, die Botschaften zu den Wählern zu transportieren. In Wetzlar verriet er unter anderem, was charismatische und authentische Redner auszeichnet und wie internationale Wahlkämpfe hinter den Kulissen orchestriert werden. Anhand konkreter Beispiele aus den USA und der deutschen Politik beschrieb er, welche Strategien und Maßnahmen zum Sieg führen können.