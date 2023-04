In Dutenhofen ist wieder Brückenmarkt

Der Verein „Wir helfen in Afrika“, die Freiwilligen Feuerwehr Dutenhofen oder auch der Kindergarten Abenteuerland werden ihre Arbeit vorstellen. Weitere Informationen erhalten die Besucher zu den Themen Naturheilkunde, Schuh- und Fußpflege, Fußdruckmessung und aktuelle Heizenergien. Ein Stuhlflechter zeigt sein Können, der Obst- und Gartenbauverein zeigt eine kleine Pflanzenausstellung und bietet Beratungen in Obst- und Gartenfragen an. Auch in diesem Jahr ist der Infostand „Lernort Natur“ vom Landesjagdverband Hessen vor Ort.