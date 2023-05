In Wetzlar Blut spenden

Wetzlar. Blut spenden und damit Leben retten und schenken: Dazu haben Freiwillige in Wetzlar die Möglichkeit. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft am Freitag, 12. Mai, von 15.30 bis 19.45 Uhr zum Spenden in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b, auf. Terminreservierung auf.