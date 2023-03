In Wetzlar wetteifern 100 Schüler um den Sieg

In der Sporthalle der Bildungsstätte rauchen die Köpfe. Foto: Mathematik-Zentrum Wetzlar (© Mathematik-Zentrum Wetzlar)

14 Schulen aus Mittelhessen nehmen am „Tag der Mathematik“ in der Bildungsstätte der Sportjugend Hessen in Wetzlar teil. Welche Aufgaben sie zu lösen hatten und wer gewonnen hat.