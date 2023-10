Informationen zu Bildungsgängen am Hessenkolleg

Wetzlar. Das Hessenkolleg in Wetzlar allen Schülerinnen und Schülern ab 18 Jahren die Möglichkeit, nach ihrer Ausbildung, Ausbildungsabbruch, nach mehrjähriger Berufstätigkeit oder aufgrund besonderer biographischer Umstände, wie eine länger andauernde Krankheit einen höheren Schulabschluss zu erwerben. Dazu findet am Donnerstag, 16. November, um 17.30 Uhr am Hessenkolleg Wetzlar, Brühlsbachstraße 15 ein Informationsabend statt, in dem die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung und die Bildungsgänge vorgestellt werden.