Infotag mit Schnupperunterricht für Grundschüler

Wetzlar. Zu einem Eltern-Informationstag lädt die Freiherr-vom-Stein-Schule, Wetzlar, Stoppelberger Hohl 89, für Samstag, 2. Dezember, von 9.30 bis 13.30 Uhr, alle Eltern und Grundschüler ein. An diesem Tag bietet die Schule Information zum Übergang von der Grundschule ins Gymnasium, Schulführungen für Eltern und Schnupperunterricht für Viertklässler an. Um allen Grundschülern ein passendes Schnupperangebot machen zu können, wird eine Anmeldung benötigt. Das Anmeldeformular dazu und alle weiteren Informationen stehen auf www.steinschule.de zur Verfügung. Die Eröffnung findet um 9.15 Uhr in der Sporthalle der Schule statt.