Infoveranstaltung zu neuen Kursen an der Musikschule Wetzlar

Wetzlar. Die Musikschule Wetzlar lädt für Mittwoch, 15. Februar, um 20 Uhr zu einem Elterninformationsabend via ZOOM ein. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern. Informationen gibt es zu Kursen für Kindern ab 20 Monaten - die Eltern-Kind-Gruppe „Piepmätze“, für die Gruppe „Rasselbande“, den Kurs für drei- und vierjährige Kinder und für Kinder ab vier Jahren zur musikalischen Früherziehung. Auskunft und Anmeldung im Sekretariat der Musikschule, unter Telefon 06441-42669 oder per E-Mail an info@wetzlarer-musikschule.de. Weitere Informationen befinden sich auch auf der Homepage der Musikschule: www.wetzlarer-musikschule.de