Ingeborg Mank aus Wetzlar wird 90 Jahre alt

Wetzlar. In Wetzlar kann am heutigen Donnerstag, 27. Juli, Ingeborg Mank, geborene Grusa, ihren 90. Geburtstag feiern. Die geistig noch sehr rüstige Seniorin hat ihr Leben noch fest im Griff und vom Putzen bis zum Einkaufen alles gut durchorganisiert. Da sie nicht mehr so mobil ist, hat sie sich Helfer an die Seite geholt; in ihrer Wohnung schafft sie noch einiges alleine. „Langeweile kenne ich nicht“, sagt sie lächelnd.