Inklusions-Workshop „Musik für alle“

Wetzlar. Die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg bietet ab Freitag, 14. April, einen Workshop für Menschen mit und ohne Handicap an. Acht Wochen lang können Musikinteressierte freitags von 16 bis 17.30 Uhr in den barrierefreien Räumen in der Sophienstraße 7 in Wetzlar musizieren, verschiedene Instrumente ausprobieren und sich dabei austauschen. Egal, ob Profi oder Anfänger, mitmachen kann jeder. Eigene Instrumente dürfen gerne mitgebracht werden. Anmeldung vorab per E-Mail an Meike.Moeller@lhww oder unter Telefon 0170-2296876 bis spätestens 7. April an. Der Workshop ist kostenlos.