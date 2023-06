Inner Wheel Club spendet 1500 Euro an Wetzlarer Kinderdorf

Freuen sich über die Spendenübergabe (von links): Annemarie Dorfmüller, Susanne Pitten, Susanne Högler (Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Mitglieder & Spenderbetreuung ASK Hessen e.V., Hanau & Wetzlar), Karin Molka und Bettina Wolf. (© Kirsten Schmidt / Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar)

Seit mehr als zehn Jahren fördert der Inner Wheel Club Gießen-Wetzlar das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Wetzlar. Marmelade und Chutney spülen Geld in die Kassen des Kinderdorfs.