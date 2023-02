Interaktiver Lesemarathon zu Italo Calvino

Wetzlar. Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen (DIG) lädt am Freitag, 10. März, von 16 bis 18 Uhr, zu einer interaktiven Lesung zum italienischen Nachkriegsautor Italo Calvino in die Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, ein. Grazia C. Caiati wird eine Einführung über Autor und Werk auf Italienisch und Deutsch halten und die Veranstaltung moderieren. Der Lesemarathon zu Italo Calvino ist eine Initiative der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG) im Rahmen von „oli – omaggio alla lingua italiana/Wir lieben Italienisch“. Alle können mitmachen: Mitglieder, Italien- und Literaturfreunde und Interessenten. Wer sich als aktiver Leser beteiligen möchte, melde sich bis Mittwoch, 1. März, bei der DIG, per E-Mail an kontakt@dig-mittelhessen.de oder unter Telefon/WhatsApp 0173-3603916, um die Textstelle (in der gewünschten Sprache) zum Vorlesen zu erhalten. Der Eintritt ist frei, Spende sind erbeten (für Kaffee und Kuchen).