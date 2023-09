Interaktiver Workshop am Weltkindertag

Wetzlar. Am Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, laden die Jugendhilfeplanung und die Abteilung Kinder- und Jugendbildung der Stadt Wetzlar sowie der Verein Makista, von 17 bis 19 Uhr alle Interessierten ab 12 Jahren zum Onlineworkshop „Place to be – Kinder- und Jugendrechte als Kompass bei der Gestaltung eures Bauwagens in Wetzlar“ ein. Wie helfen die Kinder- und Jugendrechte konkret bei der Planung und Gestaltung eines gemeinsamen Ortes, in diesem Fall des Bauwagens? Wie können die Jugendlichen in der Stadt mitbestimmen? Auf diese und weitere Fragen sollen im interaktiven Workshop gemeinsam Antworten gefunden werden.