Interessiert an der Mitarbeit in der TelefonSeelsorge?

Wetzlar. Wer bereit ist, anderen Menschen sein Ohr zu leihen und sich auf die Dynamik seelsorglicher Gespräche einzulassen, kann sich bei der TelefonSeelsorge Gießen-Wetzlar für die Gesprächsführung ausbilden lassen. Dort beginnt ein neuer Ausbildungskurs für Ehrenamtliche. Erste unverbindliche Informationen und einen Überblick über die Arbeit gibt es in einer Zoom-Konferenz am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr. Den Zugangslink gibt es nach der Anmeldung per E-Mail an verwaltung@tsgi.de. Nähere Informationen zur Ausbildung auf www.telefonseelsorge-giessen-wetzlar.de..