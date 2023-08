Interkulturelles Fest im Klostergarten

Wetzlar. Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause findet am Sonntag, 3. September, von 12 bis 18 Uhr im Rahmen des Wetzlarer Brückenfestes wieder ein „Interkulturelles Fest“ statt, zu dem die Stadt Wetzlar, der Ausländerbeirat und der Interkulturelle Rat (WIR) einladen. Aufgrund der Baumaßnahmen am Domplatz wurde der Veranstaltungsort in den Klostergarten neben dem Schillerplatz verlegt. Es präsentieren sich interkulturelle Vereine, die neben Informationen über ihre Tätigkeit auch kulinarische Spezialitäten anbieten. Im Rahmen des Bühnenprogramms wird gegen 15 Uhr der Integrationspreis 2023 der Stadt Wetzlar verliehen.