Er machte Wahlkampf für Obama: van de Laar im Interview

Herr van de Laar, Sie haben sich einige Bekanntheit erworben, da Sie als einziger Deutscher für Barack Obama Wahlkampf gemacht haben. Erzählen Sie doch mal, wie es dazu kam.

Das hat auch mit meiner Zeit in Gießen beziehungsweise in Lich zu tun. Ich habe früher mit großer Leidenschaft Basketball gespielt. Nach meinem Abitur bekam ich meinen ersten Profivertrag. Ich spielte ein Jahr bei Avitos Gießen/Lich (heute Gießen 46ers / Anmerkung der Redaktion) und wohnte in dieser Zeit in Lich. Mit Politik hatte ich damals relativ wenig zu tun. Mein Traum war es allerdings, in die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA zu kommen. Ich wollte der nächste Dirk Nowitzki werden. Dann bekam ich ein Stipendium und ging nach Amerika an die Furman University in South Carolina. Dort habe ich Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und gleichzeitig in der ersten College Liga Basketball gespielt. Das war in der Zeit von 2003 bis 2007. Leider habe ich mir gegen Ende meiner Uni-Zeit das Kreuzband gerissen. Somit war der Traum von nächsten Nowitzki ausgeträumt.