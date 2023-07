„Italienische Opernnacht“ steigt im Wetzlarer Rosengärtchen

Wetzlar. Am Freitag, 4. August, 19 Uhr, erwartet die Zuschauer im Rosengärtchen in Wetzlar eine „Italienischen Opernnacht“ mit dem amerikanischen Tenor John Osborn und dem italienischen Bass Gianluca Breda. Die beiden sind bereits mehrfach in der „Arena di Verona“ aufgetreten. Das Konzertprogramm beinhaltet nach Angaben des Veranstalters „die schönsten Arien und Duette aus weltberühmten italienischen Opern“ von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und anderen Komponisten.