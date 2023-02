Ja ist denn schon wieder Fassenight?

Wetzlar. Eine Mischung aus Fastnacht und Party, die vor allem das jüngere und junggebliebene Publikum anspricht. Das war und ist die Idee hinter der Faschingsparty Fassenight. Unter dem Motto „Make fasseNIGht great again!“ wird am Samstag, 11. Februar, ab 20.11 Uhr in der Eventwerkstatt (Dillfeld) gefeiert. Der Einlass öffnet ab 19.30 Uhr. Am Partyrezept will die Fassenight-Crew der WKG nichts ändern und so werden „Mission:2Party” und DJ Possi wieder für Stimmung und die Tanzgruppe „TransFormation” des Rock ‘n’ Roll Clubs Frogger Büdingen für entsprechende Tanzeinlagen sorgen. Karten gibt es im Vorverkauf für elf Euro plus Vorverkaufsgebühren bei www.reservix.de, Leder Geist in der Altstadt, der Tourist-Info Wetzlar oder an der Abendkasse der Eventwerkstatt.