Jahr eins nach großem Umbruch beim NKB ist gelungen

Das Sommerfest habe mit tollem Programm und einer hohen Besucherzahl, besonders auch dank der vielen befreundeten Vereine, stattfinden können. Die Kampagneneröffnung, die ganz unter dem Motto „55+2“ das während Corona untergegangene Vereinsjubiläum feierte, habe eine der längsten Polonaisen der Vereinsgeschichte geboten. Alle Saalveranstaltungen in 2023 seien beinahe ausverkauft gewesen und auf beiden Herrensitzungen, der Galasitzung, dem Seniorennachmittag, der Weibersitzung, mit neuer Sitzungspräsidentin Bettina Will und dem traditionellen Kinderfasching, habe das Flaggschiff des Karnevals in Büblingshausen „voll im Wind“ gestanden.