„Jazz meets Classic“ zieht das Wetzlarer Publikum in seinen Bann

Immer wieder spielten die vier Akteure in unterschiedlicher Kombination; ob Hopkins und Frenkel, Wagner und Frenkel, Wagner und Luley: Immer war es ein Erlebnis, wie die Künstler die Werke interpretierten. Etwa, wie Wagner und Luley den Bing-Crosby-Song „Pennies from Heaven“ spielten. Im zweiten Teil überraschte Luley mit seinen Solostücken das Publikum, denn er spielte nicht nur am Piano, sondern sang auch noch dazu. Etwa von Bobby Charles, der durch „See you later, alligator“ bekannt wurde, das Lied „I must be in a good place now“, das Luley auf das Rosengärtchen bezog.