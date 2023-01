Jubiläums-Gästeempfang Lajna Imaillah

Wetzlar. Lajna Imaillah, die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR blickt auf zwei Jubiläen: Ihr 100-jähriges Bestehen weltweit und ihr 50-jähriges Bestehen in Deutschland. Aus diesem Anlass lädt Lajna Imaillah alle interessierten Frauen, unabhängig von sozialer, kultureller oder religiöser Herkunft, für Mittwoch, 8. März, ab 18 Uhr in das Nachbarschaftszentrum Niedergirmes, Wiesenstraße 4 ein. Eine Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an lajna_wetzlar@hotmail.com.