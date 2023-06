Jugendfeuerwehr Dutenhofen rettet Verletzte aus dem Auto

Wetzlar-Dutenhofen. Zwei Autos sind in der Wingertenstraße in Dutenhofen gegeneinander gestoßen. Im Fahrzeuginneren liegen sechs Verletzte. Dieses Szenario hatte die Jugendfeuerwehr zu meistern. Im Rahmen der Feiern zum 90-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr zeigten die Jugendlichen den vielen Zuschauern, was sie Woche für Woche in den Übungsstunden lernen. Dabei haben sie auch einen „Brand“ bei Gasaustritt gelöscht. Mitglieder der Kinderfeuerwehr spielten die Verletzten in den beiden Fahrzeugen.