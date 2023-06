Jugendprojekt „Spielekonsole“ bei den Funkamateuren

Wetzlar. Am Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 17 Uhr wird in den Räumlichkeiten des Deutschen Amateur-Radio-Clubs, unter der Tribüne des Freilichttheaters Rosengärtchen, unter Anleitung erfahrener Funkamateure eine Spielkonsole im Handset gebaut. Vorkenntnisse im Löten sind nicht erforderlich. Um einen kleinen Beitrag zu den Materialkosten von 5 Euro wird gebeten; jede/r Teilnehmer/in behält die selbst gebaute Spielekonsole. Anmeldungen (wegen der begrenzten Anzahl der Plätze) oder Anfragen bezüglich weiterer Details bitte per E-Mail an Annette Coenen, dl6sak@t-online.de.