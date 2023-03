Jugendprojekte bei den Funkamateuren

Wetzlar. Nach knapp drei Jahren pandemiebedingter Pause nehmen die Wetzlarer Funkamateure ihre Jugendarbeit wieder auf. Für Jugendliche ab 12 Jahren wird im Rahmen einzelner Projekte ein Einstieg in die praktische Elektronik angeboten. Als erstes wird das Geschicklichkeitsspiel „Heißer Draht“ – welches beim Brückenfest 2022 am Stand der Funkamateure zu sehen war – in kleinerer Form nachgebaut. Dazu laden die Funkamateure an den Sonntagen 19. März und 26. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Deutschen Amateur-Radio-Clubs unter der Tribüne des Freilicht-Theaters Rosengärtchen ein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Anzahl Plätze ist eine Anmeldung notwendig per E-Mail an dl6sak@t-online.de (Annette Coenen). Weitere Informationen auf www.f19.de.