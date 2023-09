Junge Band rockt Wetzlarer Domplatz mit alter Musik

Die Band „Big G and the Boozeheads“ lockt zahlreiche Gäste auf den Wetzlarer Domplatz. Von links: Christian Pfeifer, Niklas Scholz, Tobias Krug und Julian Langer.

Am Donnerstag ging es bei „Live am Dom“ in Wetzlar auf musikalische Zeitreise. Die Band „Big G and the Boozeheads“ sorgte für einen gelungenen Spätsommerabend.