Junge Pro Polizei besucht JVA Rockenberg

Wetzlar. Die Junge Pro Polizei Wetzlar lädt am Freitag, 10. März, alle Interessierten im Alter von 14 bis 35 Jahre, zum Besuch der Justizvollzugsanstalt Rockenberg ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr vor dem Haus der Prävention, Ludwig-Erk-Platz 5. Von da aus geht gemeinsam nach Rockenberg. Zu dem Besuchstermin ist der Personalausweis, Reisepass oder ein vergleichbares Ausweisdokument mitzuführen. Vor Ort wird es eine Führung durch die Räumlichkeiten der JVA sowie ein Gespräch mit den Vertretern der Interessenvertretung der Gefangenen geben. Eine Anmeldung per E-Mail an info@propolizei-wetzlar.de ist erforderlich.