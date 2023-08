Juwelier in Wetzlar ausgeraubt: Schaden beträgt 180.000 Euro

Die Kriminalpolizei in Wetzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr im Bereich des Herkules-Center aufgefallen? Wem sind die vier maskierten Täter möglicherweise im Vorfeld aufgefallen? Wer hat Personen beobachtet, die große Taschen mit sich führten? Wer kann Hinweise zu einem Fluchtfahrzeug oder dessen Kennzeichen geben, welches vermutlich in Nähe des Einkaufscenters abgestellt war? Wem ist gegen 4.05 Uhr ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180 in Verbindung zu setzen.