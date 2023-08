Kabarett in Wetzlar: Rütteln an der Realität

Wetzlar. Was ist normal, oder normal ist das nicht?! Der Kölner Kabarettist Martin Zingsheim stellt sich in seinem aktuellen Programm dem unhinterfragten Irrsinn und den sicher geglaubten Scheinwahrheiten. Am Sonntagabend trat er im Rahmen der Wetzlarer Festspiele im Leitz-Park auf und rüttelte auf lustige Weise am Realitätsbegriff. Rund 300 Zuschauer lachten über Gags am Fließband. Und manche stellten fest, dass wir alle „einen an der Klatsche“ haben. Mit zum Bühnenpersonal gehörten Claus Schulte am Schlagzeug und Martin Weber an der Geige.