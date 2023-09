Kabinett-Ausstellung „Konkurrenz am Gericht“

Wetzlar. Zur Eröffnung der Sonderausstellung „Konkurrenz am Gericht. Die Anwaltsdynastien Hofmann und Zwierlein zwischen Standesdünkel und Aufklärung“ laden die Städtischen Museen Wetzlar für Samstag, 16. September, um 15 Uhr ins Reichskammergerichtsmuseum (Hofstatt 19) ein. Mit den Hofmanns und den Zwierleins legt die Kabinett-Ausstellung den Fokus auf die beiden erfolgreichsten Anwaltsfamilien am Wetzlarer Reichskammergericht und liefert zudem erstmals auch Einblicke in politische, weltanschauliche und soziale Aspekte dieses Berufsstandes.