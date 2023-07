Wetzlar. Am Samstag, 8. Juli, findet die Kostümführung „Kaiser-Kutschen-Kameralen“ in Wetzlar statt. Caspar Friedrich Hofmann führt die Teilnehmer durch die malerische Altstadt und erzählt, warum das höchste Gericht im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation seinen Sitz ausgerechnet in der kleinen Reichsstadt Wetzlar nahm. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8.