Kalsmuntführung und Turmbesteigung

Wetzlar. Am Sonntag, 3. September, findet ein Rundgang auf dem Kalsmuntgelände statt. Der Stadtführer Johannes Adamietz erläutert Wissenswertes zur Burgruine Kalsmunt und begleitet die Teilnehmenden hinauf auf den Bergfried. Interessierte treffen sich um 14.30 Uhr an der Burgruine Kalsmunt. Karten kosten sechs Euro und sind in der Tourist-Information, Domplatz 8 erhältlich, sowie bei vielen bekannten Vorverkaufsstellen des Ticketportals reservix und online auf www.wetzlar-tourismus.de erhältlich. Eine Voranmeldung ist erforderlich.