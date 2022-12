Karneval in Wetzlar: Aus Kids for Family wird TSV & Friends

Die turbulenten Wochen bis Ende Februar werden am 14. Januar in der Wetzlarer Stadthalle mit einem neuen Format eingeläutet. Denn „TSV and Friends” löst seinen Vorgänger „Kids for Family” ab. Das Besondere: Erstmals nehmen auch befreundete Vereine aus den Wetzlarer Stadtteilen sowie Nachbarkommunen teil. „Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, um den Zuschauern auch dieses Mal wieder ein möglichst abwechslungsreiches und buntes Programm anzubieten”, sagt Silke Kämmerer, Pressesprecherin des Tanzsportvereins (TSV), der für die Organisation zuständig ist.