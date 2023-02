Karnevalszug in Wetzlar gestartet

Wetzlar. In Wetzlar erlebt der Straßenkarneval heute seinen spektakulären Höhepunkt. Nach zwei Jahren Pause schickt die Wetzlarer Karnevalsgesellschaft (WKG) wieder einen Karnevalszug durch die Innenstadt. Rund 80 Zugnummern flanieren an den Besuchern vorbei, von der Kapelle über befreundete Elferräte bis zu Prunkwagen. Auch aktuelle politische Themen sind präsent. Es gibt einen Motivwagen zur Fernwärme-Problematik im Westend, zudem kommentiert der „Plasterschisser” die Schlagzeilen des Jahres. Bis zum späten Nachmittag müssen Autofahrer in der Innenstadt mit Verkehrsverbindungen rechnen.