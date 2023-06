Karriere- und Ausbildungstag an der Lahn-Dill-Klinik

Wetzlar. Der Karriere- und Ausbildungstag der Lahn-Dill-Kliniken findet am Samstag, 24. Juni, statt. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr werden im Konferenzzentrum am Klinikum Wetzlar zahlreiche Informationen und Aktionen angeboten. Fachkräfte aus den Bereichen Pflege, Funktionsdienst und Therapie sowie junge Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren, können sich an diesem Tag umfassend informieren. Die Besucher erhalten an diesem Tag zudem Informationen über freie Stellen und können ihre Bewerbungsunterlagen checken lassen. Außerdem besteht die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Bewerbungsgespräch zu führen.