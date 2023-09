Kartoffelpuffer backen mit den Rettungsschwimmern

Wetzlar. Die Wetzlarer Rettungsschwimmer bieten am Dienstag, 3. Oktober, ein Kartoffelpuffer backen am offenen Feuer an. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr am Waldsportplatz in Nauborn (hinter dem Kirschenwäldchen) und endet um 16 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 5 Euro für Mitglieder und 8 Euro für Nichtmitglieder, Essen und Getränke inklusive. Bitte Geschirr und Besteck selbst mitbringen, kein Wegwerfgeschirr benutzen. Weitere Informationen gibt es bei Claudia Viertelhausen unter Telefon 06441-921621 oder online auf www.dlrg-wetzlar.de. Die Teilnahme ist nur nach telefonischer Anmeldung möglich.